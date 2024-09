Autunno Musicale Inaugura Pietro Fresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Torna anche quest’anno a Ravenna la Rassegnaorganizzata da Emilia Romagna Concerti. La programmazione concertistica si terrà sempre nel Ridotto del Teatro Alighieri e durerà per cinque domeniche consecutive, con inizio alle ore 17. La prima data sarà il 15 settembre, in collaborazione con Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, e il protagonista sarà il pianistache eseguirà un recital dedicato a Mozart: le Variazioni K. 265 in do maggiore ’Ah! Vous dirai-je mamam!’, la Fantasia K. 397 in re minore, il Rondo K. 485 in re maggiore e la Sonata K. 283 in sol maggiore., già acclamato artista, si è formato al Conservatorio Martini di Bologna, successivamente si perfeziona all’Accademica Pianistica di Imola. Si è aggiudicato il primo premio assoluto in più di trenta concorsi di esecuzione pianistica.