Week-end del 6 7 e 8 settembre 2024 | eventi mostre e sagre Cosa fare a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ultimoend estivo prima della riapertura delle scuole. Ma questo ultimo scampolo d'estate è comunque molto ricco di iniziative di tutti i generi da quelle più goderecce, legate allee alle degustazioni di piatti tipici, a quelle più spettacolari, con tantissimiall’aperto come il concerto di pianoforte di Giovanni Allevi su una piattaforma galleggiante sul lago di Como. Non mancano glisportivi, come la possibilità di scalare un campanile e di danza, con Roberto Bolle che sarà alla sbarra in piazza a. Ecco dunqueine nelle province il 6, 7 e 8