Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 15:30 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE ALTEZZA ORTE. PRESTARE ATTENZIONE SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA INCIDENTE ALTEZZA KM 29+000, TRA CERVETERI E SANTASEVERA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA IN INTERNA E PIU AVANTI ALTEZZA LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 12:30 - SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 11:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI SEGNALANDO SOLO DELLE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Sicurezza stradale - Anche Madrid stoppa i monopattini in sharing: 'Sono pericolosi' - Quanto a Milano, a fine marzo 2024 il Comune ha iniziato a rallentare, col taglio della flotta di monopattini (e bici) in sharing, mentre Roma ha tentato di arginare il fenomeno degli incidenti con l'... quattroruote
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