Ucciso in via Piave a Bologna il testimone | Ero stato derubato Fallou è morto per difendermi

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – "Ho visto morire mio ’fratello’. Avrò davanti agli occhi quel momento per sempre". Il viso è rigato dal pianto, dalla paura e dal dolore. Il dolore per aver perso, in una stupida rissa, il proprio migliore amicoSall,con un fendente, inferto da un altro coetaneo. Il diciassettenne bangladese, anche lui rimasto ferito nella rissa tra ragazzini avvenuta amercoledì sera, ha lo sguardo perso nel vuoto, mentre ripercorre l’ultima ora prima dell’omicidio del suo più caro amico. Al suo fianco, la mamma preferisce non parlare e far raccontare al ragazzo la drammatica vicenda. Anche il suo sguardo, rivolto verso il figlio, è perso. Come ti senti? "Malissimo. Non riesco a dormire per il dolore delle ferite, ma quello più grande è per aver perso un ’fratello’. Ancora non ci posso credere, non faccio altro che piangere".