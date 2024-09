Terremoto in Italia la scossa avvertita in quasi tutta la regione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024)in, lainla– Nella notte scorsa, una serie di scosse diha colpito la provincia di Cosenza, con una magnitudo massima registrata fino a 2.3. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km da Carolei, ad una profondità di 9 chilometri. Al momento pare non vi siano stati danni a persone o edifici. ( dopo le foto)in, lainlanel Cosentino, epicentro a Carolei, piccolo come calabrese. Il sisma è stato avvertito chiaramente in diverse località della, tra cui Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti, ma al momento sembra che l’evento non abbia avuto conseguenze gravi.