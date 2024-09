Strage di Paderno il verbale della confessione | Mio padre mi ha detto di lasciare il coltello | l’ho fatto E poi l’ho ucciso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano – Una ricostruzione, se mai fosse possibile, più cruda e terribile di quella emersa finora. Un drammatico faccia a faccia con i genitori e le coltellate sferrate senza pietà. Alle spalle. La dinamica dell’omicidio di via Anzio 33 aDugnano, in buona parte raccontata nei giorni scorsi, viene fuori in tutta la sua drammaticità nel provvedimento con cui ieri il gip del Tribunale per i minorenni Laura Margherita Pietrasanta ha disposto la convalida dell’arresto del diciassettenne reo confesso Riccardo C. e la misura cautelare del carcere nell’istituto Beccaria.