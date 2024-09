Peschereccio con a bordo oltre 540 kg di cocaina blitz al largo della Sicilia | Drop off dalle navi cargo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 6 settembre 2024) La guardia di finanza ha intercettato unche trasportava circa 540 kg dipurissima verso l’Italia. Ilè avvenuto questa mattina nel tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa. In azione i militari del comando provinciale di Catania, del reparto operativo aeronavale di Palermo, del comando operativo aeronavale di Pratica di Mare e del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico). L’operazione antidroga ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 540 kg di sostanza stupefacente, di trarre in arresto 5 persone e di sequestrare la barca. Intercettatocon a540 kg di(GUARDIA DI FINANZA FOTO) – cityrumors.itDa tempo le fiamme gialle catanesi stavano attuando un monitoraggio preventivo dei traffici e delle rotte commerciali in mare.