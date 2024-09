Palacios e la possibilità che l’Inter può esplorare Fare di necessità virtù – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tomasè stato ingaggiato come braccetto sinistro dal. Le dinamiche della stagione, con le possibili vicende che potranno coinvolgere alcuni componenti del reparto arretrato dei nerazzurri, potrebbero però scompaginare il quadro. UNA PREMESSA – Tomasè stato scelto dalper occupare la posizione di braccetto sinistro in assenza di Carlos Augusto. Quest’ultimo, a causa dell’infortunio al perone sofferto da Tajon Buchanan durante il ritiro con il Canada nel periodo della Copa America, è costretto infatti a scalare nella posizione di esterno sinistro per poter sopperire all’assenza del calciatore ex Club Brugges. L’acquisto dell’argentino è quindi funzionale a garantire al tecnico di Simone Inzaghi due titolari per ogni ruolo del reparto difensivo, assicurando una copertura fino al recupero di Buchanan.