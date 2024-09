Nuoto il tris Barlaam Fantin e Raimondi in evidenza nelle batterie della penultima giornata alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono andate in archivio ledi gare deldi Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 29, con la seguente distribuzione: 12 ori, 4 argenti e 13 bronzi, migliorando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo. Nei 400 stile libero S6 Antonioha ottenuto l’accesso alla Finale con il secondo tempo di 5:13.05, preceduto solo dal brasiliano Talisson Henrique Glock (5:02.41). L’azzurro saràpartita per le medaglie. Nei 50 farfalla S5 Giulia Ghiretti, oro nei 100 rana, va in cerca di conferme, ma in questa specialità non sarà facile. L’azzurra ha ottenuto il sesto tempo di 47.81, nell’overall comandato dcinesi Lu Dong (40.50) ed He Shenggao (43.11).