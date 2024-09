Nubifragio a Siena quartieri sott’acqua Disagi all’Acquacalda e San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Un improvvisosi è abbattuto ieri in diverse zone della città, causando danni e allagamenti. Imaggiormente colpiti sono stati l’Acquacalda e San, dove non sono mancate le proteste. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che ieri sono arrivati in via Violante di Baviera, trovandosi di fronte un fiume d’acqua. La strada nella zona della rotatoria era completamente allagata a causa delle caditoie otturate che non hanno consentito il deflusso della pioggia. Molti gli automobilisti rimasti bloccati lungo la via. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la strada e consentire il ritorno alla normalità. Il motociclo di un disabile è rimasto bloccato e non è riuscito a ripartire.