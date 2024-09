Morto carbonizzato in cella a 18 anni anche dar fuoco a un materasso è una richiesta d’aiuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) È agghiacciante, è tragico, è sconcertante, èchilente: un ragazzino di appena diciottonella sua, la definitiva prigione dalla quale non è potuto uscire in tempo. È successo nel carcere milanese di San Vittore. Le fiamme che sono divampate e hanno avvolto l’intera stanza erano state probabilmente appiccate da lui stesso. Gli operatori del carcere non sono arrivati in tempo per liberare dal rogo Loka Moktar Joussef Baron, giovanissimo di origini egiziane. Il compagno diper fortuna è stato tratto in salvo. Capiremo nelle prossime ore come si sono svolti gli accadimenti, se sia stato un tentativo di suicidio o, come pare più probabile, un gesto estremo didi ascolto. Capiremo chi era Loka Moktar, che storia di vita aveva alle spalle e quale storia giudiziaria.