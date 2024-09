L’investimento del Comune Diciotto alloggi in via Moro destinati all’edilizia agevolata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, la giunta comunale ha autorizzato I’acquisizione di 18, proprietà di due società private, nell’area Peep di San Miniato, in via Aldo: sarannoalla locazione a canone concordato. Nel 2010 ilaveva assegnato alle due società il diritto di proprietà di due lotti a San Miniato. Il progetto ha portato alla realizzazione di 18, per un totale di 3320 metri quadrati,-convenzionata e alla locazione a canone concordato. L’accordo del 2010 stabiliva che l’eventuale cessione delle abitazioni vincolate alla locazione permanente sarebbe stata effettuata a cifre ben definite. Oltre a ciò, alè riconosciuto il diritto di prelazione.