La scuola riparte di corsa | lunedì il via Con l’incognita di cantieri e traslochi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Inizia due giorni prima rispetto a gran parte delle altre realtà umbre, laa Città di Castello. Le porte si apriranno infattiprossimo in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado e in alcuni istituti superiori, quali il Tecnico Franchetti –Salviani e l’ l’Iistituto Patrizi Baldelli Cavallotti. Saranno insomma quasi la totalità dei 5.691 iscritti alle scuole statali e paritarie della città. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri, dopo aver fatto gli auguri ai ragazzi, dichiarano: "Il Comune garantirà sin dal primo giorno, in anticipo rispetto all’avvio del calendario scolastico regionale, il trasporto scolastico a tutti i quasi 400 studenti che hanno richiesto il servizio, mettendo a disposizione le navette gratuite per il viaggio degli allievi che risiedono vicino agli istituti trasferiti per lavori in corso.