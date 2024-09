Il calcio irpino piange la scomparsa di Enzo Battista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl mondo delladi Vinc. In carriera prima guardiano dei pali, poi preparatore dei portieri dell’US Avellino 1912 ma anche tecnico dei della formazione irpina nella stagione 1994/1995, nella partita valida per la trentaduesima e terzultima giornata del campionato di Serie C (girone B) tra Giuseppe Papadopulo e Zbigniew Boniek nell’anno della promozione in Serie B (Pontedera-Avellino 0-2).guidò i lupi nella gara Avellino-Reggina 0-1 (presente in panchina anche il commendatore Antonio Sibilia, ndr.), visto la squalifica dello stesso Papadopulo, espulso la partita precedente contro l’Atletico Catania.Âha poi allenato i portieri dell’Avellino negli anni ’90 per poi entrare nello staff di del tecnico di Casale Marittimo nelle avventure successive come a Lecce e con la Fidelis Andria.