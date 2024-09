GF Yulia Naomi Bruschi concorrente | l' ex ora gay sposa Alex Migliorini

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al Grande Fratellosarà una delle concorrenti della nuova edizione. Già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e Love Island, è pronta a tornare sotto i riflettori. Questa volta, la giovane cubana, classe 1998, si mette in gioco comenon famosa del GF 18 che partirà lunedì 16 settembre 2024. Entrerà nelle grazie di Beatrice Luzzi opinionista? Chi è? Originaria de L'Avana e residente in provincia di Lucca fin da bambina, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2020 come tentatrice nell'ottava edizione di Temptation Island, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. In quell'occasione, con il nome di Giulia, si era avvicinata a Gennaro Mauro, fidanzato di Anna Ascione.