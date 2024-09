Equiseto come eliminarlo dal giardino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ne avrete sicuramente sentito parlare: l’è una pianta erbacea decisamente particolare, nota per le sue proprietà benefiche per l’organismo, tanto che i suoi estratti vengono utilizzati per preparare tisane e integratori alimentari. Tuttavia, rappresenta anche un vero e proprio “disastro” per l’agricoltura, dato che è altamente infestante e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici comunemente impiegati nella sua lotta. Se avete uno un piccolo orto, potreste avere anche voi questo problema.fare? Scopriamolo insieme. Cos’è l’: caratteristiche e proprietà L’(Equisetum arvense) è una pianta erbacea davvero molto particolare. Viene infatti considerata un “fossile vivente”, in quanto unico genere di felce ancora in vita della famiglia delle Equisetacee – le quali, in era Paleozoica, dominavano i sottoboschi delle zone temperate del mondo.