Croazia-Polonia | le probabili formazioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. Per i croati c’è la necessità di vincere dopo la sconfitta contro il Portogallo, mentre per i polacchi la possibilità di bissare il successo ottenuto in Scozia.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nations League non è iniziata bene per i croati, sconfitti in Portogallo per 2-0, pur non demeritando. Adesso per la Nazionale di Dalic diventa fondamentale sfruttare il turno casalingo per raggiungere quanto meno il playoff. I polacchi si presentano rinfrancati dal successo ottenuto in Scozia per 3-2. Dopo il doppio vantaggio, la nazionale di Probierz ha subito il ritorno dei padroni di casa che hanno riequilibrato il risultato, ma un calcio di rigore in suo favore in extremis ha fruttato tre punti d’oro.