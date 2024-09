Conte e Folorunsho hanno chiarito qualche discussione avuta a Castel Di Sangro Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024)Di. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Da ieri c’è un’altra risorsa che il Napoli sembrava potesse perdere: Michael, centrocampista reduce dall’ottima stagione in prestito al Verona che ha vissuto un’estate da alti e bassi. Prima la convocazione agli Europei subentrando anche nella prima gara contro l’Albania, poi il rinnovo del contratto fino al 2029 con l’aumento dell’ingaggio. Sembrava che stesse venendo fuori un’estate di grandi soddisfazioni e, invece, ad un certo punto si è trovato sul mercato. La macchina diplomatica è andata avanti,anchedurante il ritiro diDidopo che la trattativa con l’Atalanta non era andata in porto.