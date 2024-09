Clamoroso | quei messaggini scambiati tra Sinner e il suo avversario Draper Prima della semifinale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Amici nella vita, avversari per una notte. Questa sera, pomeriggio nella lontana New York, Jannike Jacksi giocano l'accesso allafinaleloro storia a US Open. Destino crudele che l'uno debba dare una delusione all'altro, ma lo sport non ammette eccezioni. Entrambi classe 2001,appena più giovane compirà 23 anni a Dicembre: “Jannik è qualcuno a cui sono decisamente legato e, in uno sport duro come il tennis quando tu, giovane, sei sempre in viaggio e sotto pressione fisicamente ed emotivamente, non si hanno molti amici. Lui per me lo è”.conferma: “Sì, ci mandiamo messaggi quando abbiamo momenti belli o brutti, cercando di tenerci su. È una grande amicizia”. Oggi, però, testa alla partita esa già come si fa: “Le semifinali sono partite un po' diverse. Sono fortunato ad aver già vissuto queste sensazioni.