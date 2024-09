Cesena talenti sulle vetrine internazionali Ceesay esordio col Gambia Oggi c’è Kargbo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mentre la squadra ha ripreso gli allenamenti e si sta preparando al derby di venerdì 13 all’Orogel Stadium Manuzzi contro il Modena, sono iniziati anche gli impegni dei bianconeri convocati con le rispettive nazionali. Josephha esordito con la maglia delnella partita giocata mercoledì pomeriggio in Marocco contro le isole Comore, match valido per le qualificazioni alla prossima coppa d’Africa che si disputerà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, e terminata 1-1.aveva già indossato la maglia di una nazionale , quella dell’under 18 e poi anche under 19 della Svezia, essendo lui di doppio passaporto, e collezionando in tutto tre presenze. Per la rappresentativa maggiore invece ha scelto di difendere i colori della squadra africana che cercherà di centrare la qualificazione in un raggruppamento che vede impegnate anche Madagascar e Tunisia.