Borsa calo generale a Milano e in Europa oggi i dati sul lavoro in Usa | banche in difficoltà

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le borse europee aprono in. Francoforte registra una flessione dello 0,27%, Londra dello 0,18%, Parigi dello 0,26% edello 0,35%, attestandosi a 33.568 punti. Lo spread Btp/Bund è in aumento a 144,8 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,54%. Agiù leIn questa prima parte della giornata sono lequelle più in affanno: Bper Banca ha una flessione dell’1,67%, chiudendo a 4,833 euro, segue Banca Monte Paschi di Siena, che perde l’1,50%, attestandosi a 4,974 euro. Tra gli altri titoli in, Unipol e Unicredit segnano entrambe un ribasso dell’1,13%, rispettivamente a 9,61 euro e 36,415 euro, mentre Mediobanca scende dell’1,09%, chiudendo a 14,915 euro. Telecom Italia perde l’1,05%, con il titolo che si ferma a 0,2363 euro.