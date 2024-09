William ha un piano brutale contro Harry e Meghan | attende di diventare Re

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non c’è pace all’orizzonte traed. I due figli di Diana e Carlo sono sempre più distanti e il futuro potrebbe solo peggiorare le cose. I tabloid britannici, infatti, sottolineano come il principe, erede al trono, stia già programmando il corso da seguire quando riceverà la corona che oggi è di suo padre. Nel grande quadro, pare, rientrerebbe anche un “” per. Sembrerebbe dunque che l’unico argine rimasto in piedi sia quello dell’attuale sovrano. Alla dipartita di Carlo, però, sarà pieno sfraterno. IldiA svelare il progetto del principe, all’indomani della sua futura incoronazione, è stato il Mirror. Si tratta di uno dei tabloid più noti del Regno Unito, che cita fonti vicine alla Corona, senza fare nomi.