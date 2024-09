Volare ad Abu Dhabi diventa low cost

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un volo giornaliero e diretto da Malpensa ad Abu, alo di lancio di 99,99 euro, a partire dal due giugno 2025. Questa l’ultima iniziativa della compagnia aerea magiara Wizz Air, oggi salita a terzo vettore in Italia per passeggeri trasportati, che attiverà il volo con un nuovissimo Airbus A321XLR, lettere che stanno per Extra Long Range, ovvero la versione con massima autonomia di questo aeromobile, necessaria per effettuare la rotta attuale di oltre sette ore. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sull’applicazione ufficiale a partire da soli €99.99.