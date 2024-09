Vaciago | Restituiamo le curve ai tifosi No criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lasi è insinuata nel mondo del calcio attraverso le. Il caso degli ultrà dell’Inter torna a far parlare del problema, Guidolancia l’allarme su Tuttosport. ALLARME – Guidoscrive con amarezza: «Che la malavitasi sia infiltrata nelledegli stadi italiani non è un segreto. A ricordarci fino a che punto ci sia riuscita ce lo ricordano allarmanti fatti di cronaca come quello accaduto ieri a Cernusco sul Naviglio. E se un assassinio ci sbatte violentemente in faccia la gravità del problema, non deve prevalere la smania per la soluzione facile. La demonizzazione del tifo organizzato, per esempio, è una specialità di quella, ahimè molto praticata, disciplina che è generalizzare senza sapere né capire.