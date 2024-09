Un corso forma gli autisti dei bus e dà lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Torna l’iniziativa di Asf Autolinee in collaborazione con Enaip per reclutare ere glidelle linee extraurbane. L’obiettivo del progetto è lazione e l’assunzione di nuovi conducenti per integrare il personale in servizio sugli autobus della rete gestita da Asf Autolinee. Dal precedente, cominciato lo sgennaio, sono statiti circa 30 nuovi. Ilè strutturato come una vera e propria Academy, con l’obiettivo di far crescere “in casa”, fidelizzandoli, i futuri dipendenti. "Sali a bordo, cogli l’opportunità!" è lo slogan è lo slogan scelto per la campagna che punta a risolvere il problema del reperimento di personale con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a unazione di qualità.