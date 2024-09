Sinner rullo compressore Medvedev spazzato via | il puntp irreale che vale la semifinale agli Us Open | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Trema per un solo set, Jannik. Poi torna modalitàe spazza via Daniil, conquistando così la sua primain carrieraUs. Contro il 28enne russo numero 5 al mondo, tra i più brillanti quest'anno a Flushing Meadows, il 23enne di San Candido vince con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 e domani sfiderà il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp, per provare a giocarsi la finale dello Slam newyorkese, quarto e ultimo della stagione. Medvedeev fino a pochi mesi fa veniva considerato la bestia nera dell'italiano, ma dalla fine del 2023si è trasformato, acquisendo continuità, completezza tecnica, determinazione e soprattutto fiducia nei propri enormi, illimitati mezzi.