Sinner in semifinale a New York | Ho mescolato la tattica Draper sta giocando benissimo sarà dura

(Di giovedì 5 settembre 2024) Janniksi è qualificato per la prima volta in carriera per ladegli US Open grazie al successo per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 contro l’eterno rivale russo Daniil Medvedev. Grazie a questo risultato, il 23enne italiano è approdato almeno al penultimo atto in tutti i tornei dello Slam, impresa mai riuscita in precedenza ad un italiano. Il n.1 del mondo è riuscito a variare egregiamente il gioco, prendendo l’iniziativa e sovente accorciando lo scambio quando ne ha avuto l’occasione. Un dato è emblematico più di altri: ha ottenuto a rete ben 28 punti su 33 tentativi. Lo stesso, nell’intervista post-partita, si è soffermato su questo particolare: “Lavoriamo tanto sull’aspetto del gioco delle discese a rete, so che devo migliorare tanto. Ho cercato di mescolare un po’ la. Con Medvedev ci conosciamo, abbiamo giocato in Australia e a Londra.