Quando Julia Roberts incantò Richard Gere con l’abito rosso in Pretty Woman

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 5 settembre 2024) Life&People.it Se è vero che questo è il periodo dell’anno in cui ilfa da padrone nel mondo del cinema in virtù uno sfavillante red carpet veneziano pronto ad accogliere star da tutto il mondo, è pur vero che c’è un altroche ha fatto sognare gli appassionati della settima arte. È quello dell’indimenticabile abito da sera– indossato danel film– confezionato su misura per lei da Marilyn Vance. La richiestissima costumista, che proprio grazie al celebre film di Garry Marshall ha ottenuto una nomination ai BAFTA nella sezione Best Costume Design, pare si sia ‘battuta’ affinchè Vivian sfoggiasse un acceso e simbolico scarlatto. Ilnon è stata la prima scelta E se lafosse apparsa in un long dress nero? Probabilmente oggi non si parlerebbe così tanto di quella scena del film.