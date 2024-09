Putin | dopo KurskKiev rischia collasso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 5 settembre 2024) 10.06 Nella sua offensiva nella regione russa di Kursk, Kiev ha impegnato una gran quantità delle sue forze migliori e ciò potrebbe portare al "" delle linee di difesa in altre aree. Cosìal Forum economico di Vladivostok. L'offensiva in Kursk voleva rallentare l'avanzata russa in Donbass, ma non c'è riuscita: "Dovere sacro cacciare il nemico dal Kursk" e la liberazione del Donbass "un compito prioritario", ha detto. Kiev "non è riuscita a innervosirci". Poi: pronti a negoziare, ma non su richieste, su carte concordate.