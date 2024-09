Paralimpiadi Parigi 2024 ciclismo | Luca Mazzone bronzo nella prova su strada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Decima medaglia paralimpica in carriera per, che ai Giochi diha conquistato ilsudiH1-2 a Clichy-sous-bois. Dopo l’argento a cronometro, il portabandiera azzurro è salito ancora sul podio, arrendendosi soltanto al francese Florian Jouanny (oro), e allo spagnolo Sergio Garrote Munoz (argento). Per il 53enne pugliese si tratta inoltre della quarta Paralimpiade in cui va a medaglia (Sydney nel nuoto, Rio, Tokyo enel). Niente da fare invece per Francesca Porcellato, chegara sufemminile H1-4 si è classificata quarta. Distante appena 4 secondi il podio per l’azzurra, preceduta dalla tedesca Annika Zeyen-Giles (), dall’olandese Jennett Jansen (argento) e dall’australiana Lauren Parker.suSportFace.