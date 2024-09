McTominay e Gilmour in gol la Scozia napoletana va forte ma perdono 2-3 con la Polonia – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)in gol, lavaanche se laperde 2-3 con laÈ finita 2-3 per lala sfida di Nations League giocata in. Decisivo un rigore di Zalewski al minuto 97, in pieno recupero. Sugli scudi i due scozzesi del Napoli che hanno firmato la temporanea rimonta dei padroni di casa. Laè andata in vantaggio 2-0 (reti di Szymanski e Lewandowski su rigore) e così si è chiuso il primo tempo con gol annullato a. La ripresa è cominciata al 46esimo con la rete dicui è seguita al minuto 76 il pareggio di. Meglio di così (almeno a livello personale) non poteva andare la partita dei due centrocampisti appena acquistati dal Napoli. Poi, però, nel recupero la terza rete dei polacchi.Per laha giocato anche Zielinski in campo 82 minuti.