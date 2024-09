LIVE Errani Vavassori-Townsend Young 7-6 4-4 US Open 2024 in DIRETTA | gli USA si riprendono il break nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Doppio fallo (2°). 30-0 Prima vincente! 15-0 Prima slice a segno del pinerolese. 4-4 Chiudesu. 40-40 Errore dia rete. 40-30 Gran risposta in lob di rovescio. 40-15 Con lo slice l’americano. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Non risponde in slice. 0-15 Volèe sopra la rete lunga di. 4-3 Risposta incisiva di, dritto lungo difensivo di. 15-40 In rete il dritto di. 15-30 Volèe in rete di, gravissima. 15-15 Grave dritto di in rete di. 0-15 Risposta vincente dicon il dritto. 4-2 A quindici gli USA. 40-15 Prima vincente. 30-15 Risposta nei piedi di! 30-0 Prima slice. 15-0 Smash a segno di. 4-1 Altra prima, altro punto. 40-0 Prima vincente! 30-0 Prima vincente.