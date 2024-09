L’ira dei benzinai costringe Urso a fermarsi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 settembre 2024) La riforma sui carburanti avrebbe dovuto essere il piatto forte del menu di Palazzo Chigi, rispetto ai balneari dati in bilico. Invece la prima, la cui regia è affidata al ministro Adolfo, è stata rinviata in vista di “ulteriori approfondimenti”. E la riforma sulle spiagge ha avuto invece il via libera dal Consiglio dei ministri. Le barricate dei: la peggiore riforma A bloccaredei. Le organizzazioni dei gestori degli impianti avevano minacciato la serrata di tutti gli impianti e manifestazioni contro quella che definiscono “la più incauta e peggior riforma da quando in questo paese sono cominciati i rifornimenti ai veicoli”.