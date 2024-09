Leroy Merlin la truffa dei dipendenti | Vendevano trapani e scaldabagni sottobanco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rie altri utensili. Ma anchee tosaerbe. Per un totale di un milione di euro di “fatturato”. Naturalmente in nero. E avevano persino costruito un market parallelo rispetto a quello dell’azienda che gli dava lavoro. Ovvero ladel centro commerciale Parco da Vinci di Fiumicino. Ora in venti trae vigilantes sono finiti sotto inchiesta. Due agli arresti: Gluharov Dimitar Lukov, 27enne bulgaro, e Simone Carmosino, 28 anni, avrebbero dovuto garantire la massima sicurezza all’interno nel punto vendita. Invece i due, entrambidella società Hsh security service, sarebbero stati i principali protagonisti del maxi raggiro. LaL’edizione romana di Repubblica fa sapere che i furti, in totale un centinaio, sarebbero stati commessi tra gennaio 2022 e agosto 2023.