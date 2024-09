La saga di Twilight torna su Netflix con uno spin-off animato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) I fan di Bella Swan ed Edward Cullen, resi noti dalladi, possono finalmente festeggiare: i loro beniamini stanno perre sullo schermo a distanza di ben 12 anni dall’ultima apparizione al cinema. Questa volta, però, si tratterà del piccolo schermo e di una produzione esclusiva per lo streaming:ha, infatti, annunciato la realizzazione di uno-offche racconterà la storia d’amore tra la giovane umana e il vampiro che è destinato a rimanere per sempre adolescente. Lo show, che sarà realizzato anche con la supervisione dell’autrice Stephanie Meyer (nell’eccezionale ruolo di produttrice), è tratto da Midnight Sun, il romanzo dellapubblicato in tutto il mondo nel 2020, a grande distanza dai primi libri.