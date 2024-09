La profezia di Zalone e la tragica intervista di Sangiuliano con sbrego muliebre in testa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per tutta l’del ministroal Tg1 – un’in cui gli si rompe la voce due volte, in cui agita parecchissimo dei fogli con dei biglietti aerei a prezzi totalmente fuori mercato sottolineati in rosso, in cui dice che non lascerebbe mai la moglie come se questa fosse una notizia in una repubblica fondata sull’adulterio – gli italiani temo abbiano pensato soprattutto: ma a noi cosa ce ne frega di chi ha pagato i biglietti, dicci piuttosto delle corna. Per tutta l’del ministroal Tg1 – un’sullo scandalo della non consulenza su Pompei d’una tizia che si occupa di abiti da sposa appunto a Pompei – gli italiani temo abbiano pensato soprattutto alladel giovane Checcoa “Zelig”: «Ehi, sono Fragola 86 e sono di Pompei: tu, tu chi sei?» «Uè, sono Banana33, ma 33 l’età non è, capisci a me.