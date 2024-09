Il ricordo di Daniela Gli ex compagni di liceo | | Una donna straordinaria sorridente e piena di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Ciao Dani. Hai lasciato un vuoto incolmabile. Mancheranno la tua risata, la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza". Un post breve accompagnato dalla fotografia di cinque donne sorridenti sedute a un tavolo: dalle loro espressioni traspare la gioia genuina di stare insieme, tra amiche di vecchia data. Unlieto che diventa uno strazio difficile da esprimere e condividere in questi giorni di sgomento, cordoglio e profonda tristezza per la fine atroce diAlbano, trucidata dal figlio Riccardo insieme al marito e al piccolo Lorenzo. Vengono in mente le parole di “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini: "Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi".