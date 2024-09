I vantaggi dei Buoni Postali dematerializzati | così non si perderanno mai soldi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 5 settembre 2024) La scelta di investire neifruttiferiè forse la più saggia. Non si correrà mai il rischio di perdere i. Qual è la cosa più importante a cui pensare quando si intende effettuare un investimento? Tutelare al massimo il proprio capitale. Con ifruttiferi questo è possibile soprattutto optando per la forma dematerializzata.perché sceglierli (Informazioneoggi.it)IFruttiferi si possono comprare nella forma cartacea e nella forma dematerializzata. In entrambi i casi idei prodotti sono gli stessi. C’è la garanzia dello Stato italiano a rassicurare i piccoli risparmiatori che alla scadenza potranno recuperare capitale e interessi maturati. Poi c’è la flessibilità potendo chiedere il rimborso in qualsiasi momento.