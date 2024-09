Germania vs Ungheria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League che comprende anche Olanda e Bosnia. Le due squadre si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi con l’obiettivo di partire subito forte.vssi giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il fallimentare europeo casalingo, I tedeschi ripartono da questa competizione rinfrancati dalla presenza in panchina di un giovane tecnico preparato come Nagelsmann. L’obiettivo è ritornare quella corazzata di un tempo puntando sulla nuova generazione di talenti Gli ungheresi, dal canto loro, non possono certo sorridere, visto il brutto Europeo dove non hanno superato nemmeno la fase a gironi.