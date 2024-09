Dynamite 04 09 2024 The house is burning

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 5 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, svoltosi alla UW Panthers Arena di Milwaukee, Wisconsin. Questa puntata si preannuncia elettrizzante, con l’ultimo confronto tra Swerve Strickland e Hangman Page prima di All Out e la difesa del titolo Continental di Kazuchika Okada. Lo show si apre con Daniel Garcia che sfida MJF a scendere sul ring. MJF appare tra il pubblico con un bicchiere di vino in mano. Garcia accusa MJF di essere falso in tutto, dalla sua abbronzatura al trapianto di capelli in Turchia che “non ha nemmeno funzionato”. MJF replica che i fan si rivolteranno contro Garcia come hanno fatto con lui, definendoli “topi”. Garcia minaccia di rovinare la vita di MJF, dicendo che vuole che lui e le persone che lo amano soffrano.