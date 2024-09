Da Bevilacqua ai mondiali | Alice sul podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) E’ dila miglior centrale del campionato del mondo Under 17 di volley appena terminato in Perù. Si chiamaGuerra (nella foto), classe 2008, ha conquistato la medaglia di bronzo con la nazionale e anche il premio come miglior centrale dell’intero torneo. Ha iniziato con i colori della Benedetto Volley per approdare poi alla modenese Anderlini in serie B., ci racconti il tuo mondiale? "E’ stata un’esperienza fantastica, mi sono trovata molto bene con la squadra, con lo staff ed eravamo un gruppo unito. E’ stato molto bello incontrare ragazze da tutta Italia e giocare con loro essendo state avversarie tutto l’anno. Ho poi conosciuto ragazze di altre nazionalità con modi diversi di giocare e mi è piaciuto molto disputare una competizione così importante lontano da casa.