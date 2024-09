Cristiano Ronaldo tocca quota 900 gol e si commuove | il traguardo in Portogallo-Croazia VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’uomo dei record.firma il gol del 2-0 indi Nations League e non è una rete qualunque. Si tratta del gol numero 900 tra i professionisti in partite ufficiali per CR7, che aveva sfiorato lo storicoin Saudi League con la maglia dell’Al Nassr. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra,ha scaraventato la palla in rete con un gran destro al volo. Nell’esultanza CR7 si è accasciato e non ha nascosto un attimo di commozione. Qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata all’ex stella inglese Rio Ferdinand sul suo canale YouTube, il 39enneaveva già fissato il prossimo obiettivo: “Voglio raggiungere i 1.000 gol. Se non ho infortuni, questa per me è la cosa più importante e la voglio. Per me, il migliorche possa raggiungere nel calcio sono i 900 gol. Poi la mia sfida sarà arrivare a 1.000 gol”.