Carolyn Smith e la lotta contro il tumore | È diventato il mio stile di vita E su Ballando con le Stelle un cast che promette scintille!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 settembre 2024)e lail: "Èil miodi". E sucon leunche! La resilienza e la passione per la danza dinon sono solo un esempio da seguire, ma anche una fonte di ispirazione quotidiana per chiunque affronti le avversità. Scopri come la celebre giudice di "con le" ha trasformato la suain un messaggio di speranza.è senza dubbio un volto noto agli appassionati del ballo e della TV, grazie al suo ruolo di presidente di giuria nel rinomato show "con le". Recentemente, ha aperto il suo cuore in un'intervista, in cui ha raccontato la propria battagliail cancro e come la danza sia stata il suo più grande sostegno. È un racconto che arriva direttamente dalle sue parole e serve da monito a chi cerca veridicità nelle storie di coraggio.