Bimba di 6 anni morta al parco accertamenti per stabilire se l’altalena era a norma

(Di giovedì 5 settembre 2024) Credaro. Servirà una perizia perse era acostata la vita alla piccola Ritaj Lahmar, ladi seilunedì sera algiochi di piazza Vittorio Veneto a San Filastro di Villongo. L’ha stabilito la pm Letizia Aloisio che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Un atto dovuto per fare luce sulla tragedia. Erano da poco passate le 21 e la piccola, 6appena, si stava dondolando su un’altalena inclusiva quando è caduta a terra. Il pesante manufatto, spinto da altri bambini, oscillando le ha colpito violentemente la testa. Un impatto fatale per ladi origini marocchine, che tra pochi giorni avrebbe iniziato la seconda elementare a Credaro, paese sul lago d’Iseo dove abitava.