Ucraina Italia fuori dal Quint? Borghi IV interroga Meloni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Che cosa intende fare Giorgia, presidente del Consiglio, per “scongiurare l’innesco di un progressivo e pernicioso isolamento internazionale dell’”? A chiederlo, con un’zione parlamentare, è il senatore Enrico, capogruppo diViva a Palazzo Madama e membro del Copasir. Il senatore cita un articolo di Formiche.net sulla riunione tenutasi a Washington la scorsa settimana. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha incontrato alla Casa Bianca gli omologhi di Francia, Germania e Regno Unito oltreché dell’, per parlare del sostegno a Kyiv davanti all’invasione russa iniziata il 24 febbraio di due anni fa.