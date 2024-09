Temptation Island Millie e Michele sono la settima coppia | Atteggiamenti non consoni ad una fidanzata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La nuovadel docu-reality è stata presentata in maniera non usuale: il magazine di Alfonso Signorini ha anticipato i canali social del programma prodotto da Maria De Filippi. Il famoso reality show di Canale 5,, è pronto a tornare con una nuova edizione che promette di essere più emozionante che mai. Tra le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore nell'incantevole scenario del Morus Relais di Santa Margherita di Pula, cianche, due giovani di Rimini che sembrano avere già delle questioni da risolvere. LadiSecondo quanto riportato dalnale Chi,, 25 anni, è una lashmaker e hostess di professione. Estroversa e socievole, si descrive come una persona aperta ma non incline al tradimento.