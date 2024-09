Speed 04 09 2024 Parte il torneo femminile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lo hanno fatto, hanno introdotto un titolo secondarioma non quello che alcuni fan si aspettavano, il Women’schampionship verrà conferito alla vincitrice di questoa 8. Partiamo dal primo round Lyra Valkyria vs Iyo Sky Tempo-2:18 Non c’è proprio nulla da commentare, già gli uomini fanno fatica a proporre qualcosa di decente in 2-3 minuti, figuriamoci le donne che sono pure meno acrobatiche. Vince la cinese per Roll Up Vincitrice: Iyo Sky Mercoledì prossimo Naomi vs Blair, questo show è pesantissimo nonostante duri 3 minuti