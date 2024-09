Spaccia mentre si trova agli arresti domiciliari arrestato 34enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun pregiudicato tarantino di 34 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da qualche giorno, i Falchi della Squadra Mobile avevano messo sotto osservazione un palazzo del Centro Città per un insolito via vai di ragazzi notato durante i consueti servizi di controllo del territorio. Da ulteriori accertamenti, è emerso che proprio in quell’edificio dimora un uomo con numerosi precedenti penali alle spalle in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto al regime degli. In particolare, nel corso di un servizio di appostamento, i poliziotti hanno osservato una ragazza guardare insistentemente e con impazienza i piani superiori del palazzo attenzionato.