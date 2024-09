Scandalo test antidoping | selezionati calciatori morti da decenni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024)chiamati a fare undopo la morte. E’ l’incredibile vicenda avvenuta in Norvegia dove l’agenzianazionale ha inavvertitamente selezionato giocatorimolti anni prima per svolgere deiprima delle partite di Nations League. Tra i giocatorici sono il capocannoniere della nazionale Jørgen Juve ed Einar Gundersen, considerati tra i giocatori di punta del calcio norvegese, ma Juve è morto nel 1983 e Gundersen è mancato addirittura nel 1962. Lo si apprende dall’Adnkronos. “Ieri abbiamo ricevuto la visita dell’agenzia“, ha detto il ct della Norvegia Ståle Solbakken in una conferenza stampa. Quando sono stati letti i nomi dei giocatoriper i, è rimasto sorpreso ed ha chiesto se si trattasse di una “candid camera”, riferendosi ad un possibile scherzo.