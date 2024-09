Roma chiede i soldi a chi deve recarsi d’urgenza al pronto soccorso | beccato parcheggiatore abusivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

4 settembre 2024 – Sono oltre dieci i parcheggiatori abusivi fermati in pochi giorni dalle pattuglie della Polizia Locale diCapitale, a seguito di controlli mirati nelle località più soggette al fenomeno, come nelle aree circostanti alcuni ospedali e in quelle caratterizzate dai grandi eventi, oltreché in diverse piazze del Centro Storico. Oltre alla consueta azione di contrasto a tale fenomeno illegale, che gli agenti del GPIT ( GruppoIntervento Traffico) stanno portando avanti in modo capillare dall'inizio dell'anno, il Comando Generale ha predisposto un potenziamento dei controlli in alcune zone interessate da una reiterazione degli illeciti, osservata dalle pattuglie nel corso delle verifiche sul territorio, unitamente alle segnalazioni dei cittadini.